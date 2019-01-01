مورينيو يُريح نجومه أمام بايرن ميونخ

مفاجئة غير متوقعة..

أعلن توتنهام هوتسبير عن غياب عدد من نجوم الفريق اللندني عن مواجهة بايرن ميونخ، والمقرر لها مساء الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

توتنهام والبايرن قد ضمنا الوصول إلى ثمن نهائي دوري الأبطال من الجولة الماضية، وستكون المباراة ليس لها قيمة، فحتى المركز الأول قد حسمه العملاق البافاري لصالحه.

وبالتبعية، فقد قرر جوزيه مورينيو، مدرب السبيرز، أن يُغادر إلى ألمانيا بدون نجومه هاري كين وديلي آلي ويان فيرتونخن وسيرجي أورير.

أسطورة بايرن ميونخ: الفريق فقد شخصيته ويلعب بدون توازن

توتنهام عانى في الآونة الأخيرة من ضغط مباريات كبيرة، حيث خاض الأسبوع الماضي مباراة إضافية مع مانشستر يونايتد قبل أن يلعب في يوم السبت أمام بيرنلي وينتصر عليه بخماسية نظيفة.

ونظرًا لفقدان المباراة قيمتها، فقد فضّل السبيشال وان أن يعتمد على لاعبيه البدلاء لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، على أن يبقى النجوم الأساسيون في لندن استعدادًا لفترة البوكسينج داي والتي سيعاني الفريق خلالها من ضغط كبير جدًا في المباريات..

الجدير بالذكر أن المباراة ستحمل طابع الثأر بالنسبة لتوتنهام، حيث تلقى السبيرز هزيمة ثقيلة جدًا في مباراة الذهاب بسبعة أهداف لهدفين في معقل توتنهام بقلب لندن، مما يجعل الفوز ضرورة لتخطي صدمة الهزيمة القاسية.

كما يجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ قد تلقى هزيمتين في آخر مباراتين له في الدوري الألماني، مما يضع مستقبل المدرب المؤقت هانزي فليك على المحك، لا سيما وأن التقارير كانت ترجح استمراره حتى نهاية الموسم، غير أن هزيمة جديدة قد تعجل برحيله مع نهاية الدور الأول.