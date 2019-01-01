مورينيو يُرشح نفسه لقيادة منتخب كوكب الأرض (فيديو)

سبيشال وان وصديقة بوفون يفجران الضحكات في مسرح "لا سكالا" التاريخي

استغلت مقدمة حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم، وجود المدرب المثير للجدل جوزيه مورينيو على المنصة، للذهاب معه في حديث خارج العقل.

وبدأت إيلاريا داميكو نقاشها مع "سبيشال وان"، بوضع افتراض أن البشرية ستنجح يومًا ما في التواصل مع آخرين في الكواكب والمجرات الأخرى، وبعد ذلك تقرر إقامة كأس لهذه المجرات.

وبعد الاستماع للقصة الطريقة، سُئل مورينيو من قبل صديقة الأسطورة جيانلويجي بوفون، هل سيختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مدربًا لتمثيل فريق الكرة الأرضية، في البداية تردد قليلاً عن إمكانية موافقة الفيفا على اختيار هذا المدرب، وذلك دون أن يستثني نفسه، قائلاً "ستكون ضمن خططي".

وعن الاسم الأوفر حظًا من وجهة نظر، قام بمداعبة بعض المدربين المخضرمين المتواجدين في الحفل، مثل كابيلو وزنجا، بالإضافة إلى اسمه، مؤكدًا أنه سيكون من المرشحين، كونه لا يرتبط بعقد في الوقت الراهن.

والمعروف أن المدرب البرتغالي الشهير توقف عن العمل في الحقل التدريبي منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في أواخر العام الماضي، بعد سلسلة من النتائج السلبية.

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