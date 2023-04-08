مورينيو يرد على كاسانو بقسوة: سيبقى لديه مشكلة معي لأنه لم يفز بأي شيء!

رد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما على تصريحات أنطونيو كاسانو التي وصفه فيها بالممثل قبل أيام من خلال مؤتمر صحفي.
وقال مورينيو: "الجميع حر في الانتقاد، لكن حينما يرتبط الأمر بأشخاص مثل أنطونيو كاسانو فالموقف مختلف، فهو يشغل نفسه بتلك الأمور بينما غيره يعملون".
وأضاف: "لو انتقدوا روما أو مورينيو لا اهتم، لأنهم ينالون بعض المرح من خلال ذلك، لقد لعب كاسانو في روما وإنتر وريال مدريد، في إسبانيا يتذكرونه بسبب سترته، وفي روما فاز بلقب السوبر دون أن يلعب، ومع إنتر لم يفز بأي شيء".
وأكمل: "الجميع يعرف ما الذي فزت به في تلك الأندية الثلاثة، لذلك سيبقى دائمًا لديه مشكلة معي، بينما أنا لا أملك أي مشكلة معه".
جدير بالذكر أن مورينيو كان قد حقق الفوز اليوم على تورينو بهدف نظيف في الدوري الإيطالي ليرفع رصيده إلى النقطة رقم 53 في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة.
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