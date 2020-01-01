مورينيو يراقب موقف راموس في ريال مدريد

جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام يراقب موقف النجم الإسباني سيرخيو راموس في ريال مدريد.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن اهتمام المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام باللاعب سيرخيو راموس نجم ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إيفنينج ستاندرد"، والتي أكدت أن مورينيو يراقب الموقف الحالي لقائد الملكي داخل جدران ريال مدريد.

ويسعى مورينيو في الأساس لإضافة عنصر خبرة كبير مثل سيرخيو راموس لتشكيلته في الموسم الجديد لمنحها المزيد من العمق بحسب ما ذكرت الصحيفة.

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وينتهي التعاقد الخاص براموس في صفوف ريال مدريد بنهاية شهر يونيو عام 2021 مما يعني أنه حر في التفاوض مع أي فريق هذا الشتاء.

وسبق لمورينيو العمل مع راموس عندما كان البرتغالي مدربًا للنادي الملكي وحققا سويًا لقب الدوري ووصلا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتشهد التفاوضات بين ريال مدريد وراموس تعثرات عديدة بحسب ما ذكرت تقارير صحفية مختلفة مما قد يؤدي لرحيله بنهاية عقده.

جدير بالذكر أن راموس يلعب لريال مدريد منذ 2005 وحقق مع الفريق الكثير من الألقاب المحلية والقارية كقائد له.