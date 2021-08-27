مورينيو يُدمر نجم ريال مدريد وينقله إلى الدوري الإنجليزي!

عادات الاستثنائي..

خرج نجم ريال مدريد المُعار إلى روما بورخا مايورال من حسابات جوزيه مورينيو للموسم الجديد في النادي الإيطالي، ويبدو أنه في طريقه لمغادرة الأولمبيكو.

ومن المفترض أن يقضي مايورال عامه الثاني مع روما معارًا بعد تألقه في العام الأول الذي أحرز فيه 17 هدفًا، إلا أن وصول مورينيو لقيادة الجيالوروسي غيّر الأمور كثيرًا.

في بداية الأمر رفض مورينيو إرسال مايورال للأولمبياد مع منتخب إسبانيا ليتواجد في الفترة التحضيرية كاملة، وبعد ذلك استبعده تمامًا وجعله خيارًا بديلًا.

ووفقًا لما أشارت له صحيفة "آس" فإن ريال مدريد يتجه لقطع إعارة مايورال وإرساله إلى نادٍ آخر من أجل أن يشارك بصورة مستمرة، والأقرب هو انتقاله إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي.

كريستال بالاس هو أكثر المهتمين بالتوقيع مع صاحب الـ23 عامًا، إلى جانب وجود اهتمام من قبل فيورنتينا أيضًا، لكن آس ترجح النادي اللندني.

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ريال مدريد لا يزال يؤمن بقدرات مايورال والنظرة إليه أن بمقدوره العودة إلى سانتياجو برنابيو بعد الإعارة وخلافة كريم بنزيما، لذلك فالمشاركة باستمرار في الإعارة ضرورية جدًا له.

لكن وصول تامي أبراهام وإلدور شومورودوف عقّد من موقف الإسباني مع مورينيو، فالسبيشال وان منح الثقة للثنائي الآخر على حساب المهاجم المتألق في الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن روما تحت قيادة مورينيو فاز في افتتاحية الكالتشيو على فيورنتينا، قبل أن يضمن التأهل لدور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي بتخطي عقبة طرابزون التركي.