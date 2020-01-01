مورينيو يحدد أول صفقات توتنهام بعد انتهاء وباء كورونا

كورونا أعاق متابعة اللاعب ولكن مورينيو يحلم بضمه..

يضع جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، عينه نصب التعاقد مع جيفري كوندوجبيا، لاعب فالنسيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم مركز الارتكاز الدفاعي.

السبيشال وان وبعد معاناة هذا الموسم بسبب الإصابات يسعى إلى دعم صفوفه قدر المستطاع في الصيف حتى يتسنى له المنافسة على كافة الألقاب بعد موسم أول مخيب للآمال رفقة السبيرز.

وبحسب ما جاء في تقارير من شبكة سكاي سبورتس، فإن ستيف هتشنر، كبير كشافي توتنهام، مهتم للغاية بجلب كوندوجبيا إلى لندن، وهذا الاهتمام ليس وليد اليوم، بل إنه منذ مدة طويلة وتحديدًا منذ رحيل موسى ديمبيلي في 2017.

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وبالنسبة لمورينيو فإنه يُريد منذ يناير الماضي أن يتعاقد مع منتصف ملعب مركزي من أجل إضافة ثقل إلى الدفاع من خلاله، وتبين ذلك جليًا خلال سعيه للتعاقد مع بيير إيميل هويبريج من ساوثامبتون لكن الصفقة لم تنجح في النهاية.

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سكاي أكدت على أن النادي يُتابع كوندوجبيا رفقة الخفافيش هذا الموسم، لكن لن يستطع النادي اللندني مواصلة عمله الدؤوب بشأنه بعد توقف الكرة الإسبانية نتيجة لتفشي فيروس كورونا في قارة أوروبا مؤخرًا.

ليس توتنهام وحده هو المهتم بالحصول على الدولي الفرنسي، فأيضًا إيفرتون بقيادة مدربه المحنك كارلو أنشيلوتي يسعى إلى خطفه مع بدء سوق الانتقالات الذي يبدو أنه سيتأثر من ناحية الموعد والأسعار كثيرًا بكورونا.

وشارك صاحب الـ27 عامًا في 89 مباراة بقميص فالنسيا منها 24 هذا الموسم خمس منها كانت في دوري أبطال أوروبا، ويتبقى له في عقده داخل ملعب الميستايا عامين فقط بعد انضمامه في 2018 نظير 20 مليون جنيه استرليني فقط من إنتر.

يذكر أن توتنهام في طريقه لفقدان المشاركة بدوري الأبطال الموسم المقبل في ظل احتلاله المرتبة الثامنة بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مما قد يؤثر للغاية على سير الميركاتو لكتيبة المدرب الاستثنائي.