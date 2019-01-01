مورينيو يتلقى عقوبة السجن والغرامة بسبب التهرب الضريبي

العقوبات تلاحق المدرب البرتغالي حتى خلال فترة توقفه عن العمل بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد

قرر جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، قبول عقوبة السجن لمدة 12 شهر بتهمة التهرب الضريبي.

المدرب البرتغالي تورط في واقعة تهرب ضريبي خلال فترة عمله في إسبانيا مع ريال مدريد.

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ويأتي ذلك بعدما رفض دفع 3.3 مليون يورو كضرائب، نظير أرباحه من حقوق الرعاية والصور الدعائية الخاصة به.

وبعد اعترافه بالتهم الموجهة إليه، خضع مورينيو للعقوبة الموقعة ضده بالسجن والغرامة 2.2 مليون يورو.

✨عشقت كرة القدم لدرجة أننى سحرت أعين كل من شاهدني، معي 5 كرات ذهبية في منزلي، فكم من الأرقام حطمت، وكم من الشباك مُزقت.



💢أنا من أطلقوا عليه الطفل الباكي في الصغر، فأبكيت كل من وقف أمامي.



◀️ أنــــــا الدون - صـــاروخ مـــاديـــرا pic.twitter.com/1C5pqOaWa6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

ووفقاً للوائح القانون الإسباني، لأي عقوبة غير جنائية تقل مدتها عن سنتين، فلن يتعرض مورينيو للسجن، بل سيكتفي القضاء بدفعه للغرامة.

القضية سبق وأن بدأت عام 2016، حيث صاحبها ضجة كبيرة، وتصريحات من ممثلي مورينيو بأنه يحترم القوانين الإسبانية ويلتزم بدفع الضرائب المطلوبة منه.

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يُذكر أن مورينيو عمل في ريال في الفترة من 2010 إلى 2013، ووفقاً لبعض التقارير فالتهرب وقع عام 2012.

ويقضي البرتغالي الفترة الحالية بدون العمل مع أي نادي، حيث تمت إقالته من مانشستر يونايتد لسوء النتائج في ديسمبر الماضي.