مورينيو يبدأ الحرب النفسية مبكرًا على مانشستر يونايتد

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام يبدأ حربه النفسية قبل مواجهته أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام قد بدأ حربه النفسية المعتادة قبل مواجهة الفرق الكبيرة مبكرًا هذه المرة.

جاء هذا بحسب ما أكدت "ذا أتلتيك" والتي ذكرت أن المدرب البرتغالي يتحدث مع من حوله عن ضعف تشكيلة مانشستر يونايتد .

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على نظيره توتنهام يوم الجمعة على ملعب النادي اللندني ضمن لقاءات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي .

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وأوضح مورينيو للمقربين منه أن مانشستر يونايتد في الوقت الحالي لديه مشكلة واضحة في عمق التشكيلة، بالرغم من المستويات الطيبة التي قدمها الفريق مؤخرًا.

وكان مانشستر يونايتد قد حقق نتائج جيدة في الفترة الأخيرة قبل توقف الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير.

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وصرح أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد من قبل وقال: "عندما وصلت للفريق وجدت العديد من الأشياء التي كانت في حاجة للتغيير"، في إشارة منه لفترة عمل جوزيه مورينيو الذي سبقه في منصب المدير الفني للشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في الوقت الحالي برصيد 45 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل توتنهام المركز الثامن بـ 41 نقطة.