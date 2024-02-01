"مورينيو وافق وأموال النصر مرفوضة" .. رئيس الشباب يفاجئ الجماهير بأسرار جديدة

أسرار جديدة عن ميركاتو نادي الشباب..

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كشف محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، عن أسرار جديدة، بعد إغلاق باب الميركاتو الشتوي "يناير 2024".

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الشباب أغلق الميركاتو الشتوي، بصفقة عالمية كبرى؛ بالتعاقد مع إيفان راكيتيتش، متوسط ميدان نادي إشبيلية الإسباني؛ إلا أنه فشل في ضم أسماء أخرى.

واعترف المنجم في تصريحات مع برنامج "برا 18"، بعرض نادي النصر، مبلغ مالي بالإضافة إلى متوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا، مقابل الحصول على خدمات الظهير الأيسر متعب الحربي.

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وقال رئيس الشباب: "رفضت العرض مباشرة.. النادي لا يُعاني من أي أزمة مالية كما يزعم البعض؛ لكي اضطر إلى الموافقة على بيع الحربي إلى النصر".

وعن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.. أكد محمد المنجم، على أنه وافق بالفعل، على قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ بعد التفاوض معه.

وأشار المنجم، إلى أنه بعد الحصول على موافقة مورينيو؛ تم رفع الأمر إلى لجنة الاستدامة المالية، التي رفضت إتمام الصفقة، بحجة أن النادي لن يستطيع تحمل راتبه.

وشدد المنجم، على أن الشباب اتجه إلى خيارات بديلة، بعد رفض اللجنة التعاقد مع المدير الفني البرتغالي؛ قائلًا: "سنحسم ملف المدرب، خلال 48 ساعة".

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