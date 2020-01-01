مورينيو "ممتعض" من خوض مباراة الإعادة أمام ساوثامبتون

وضعنا أنفسنا في هذا الموقف وعلينا الخروج منه..

لم يخفِ جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، امتعاضه من خوض مباراة إضافية أمام ساوثامبتون ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكنه عاد وأكد على استعداد فريقه لهذه الموقعة.

وخسر توتنهام تقدمه أمام فريق القديسين في اللحظات الأخيرة لتنتهي المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وبالتبعية سيخوض الفريقان مباراة إعادة في ملعب توتنهام بلندن لتحديد المتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

السبيشال وان تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "ساوثامبتون فريق جيد، مارسوا علينا بعض الضغط في الدقائق الأخيرة، لم نستطع إخراج الكرة لخمس دقائق، في النهاية سجلوا ولكننا لا نزال على قيد الحياة.".

كما أضاف "جماهيرنا الرائعة التي أتت إلى هنا مع 50 ألف آخرين سيتواجدون في مباراة الإعادة وسيسعدون بها، نحن نعمل بهذه الطريقة الصعبة، لسنا بحاجة لمباراة إضافية، ولكننا سنصلح الأمر.".

"من الأفضل أن تتعادل على أن تخرج من البطولة كلها، لدينا مباراة على ملعبنا صحيح أنها صعبة ولكنها بالطبع أفضل من الهزيمة."

"تحسنا شيئًا فشيئًا في المباريات الأخيرة، دافعنا جيدًا ولكننا لا نتمكن من إحراز ما يكفي من الفرص التي نخلقها."

وأتم "لقد لعبوا بأفضل ما لديهم من إمكانيات وقوة، هذه هي الطريقة لاحترام المنافسة حقًا، لسنا في حاجة لمباراة أخرى ولكننا سنلعب، كلانا لدينا هذه الرغبة وإلا ما كانت للبطولة تنافسية أو أهمية.".

الجدير بالذكر أن توتنهام قد هُزِم من ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أسابيع قليلة بهدف نظيف في المباراة التي أُصيب فيها هاري كين وتقرر غيابه بعدها حتى أبريل المقبل.

كما يجدر الإشارة إلى أن توتنهام يحتل المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة، بينما يحتل ساوثامبتون المركز التاسع برصيد 31 نقطة.