مورينيو مرشح ليكون شرير فيلم جيمس بوند!

جوزيه مورينيو لعب دور الشرير في الملاعب وحان وقت لعبه في السينما!

رشم المخرج الإنجليزي سام مينديز الذي أخرج فيلم "سكاي فول" ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند التي قدمها الممثل دانييل كريج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للقيام بإحدى شخصيات أشرار السلسلة.

جاء هذا في حوار له مع صحيفة "ذا جارديان"، حيث تم سؤاله عن شخص يستطيع لعب دور الشرير في السلسلة في الفترة المقبلة.

وقال مينديز: "شرير عظيم لسلسلة بوند؟ جوزيه مورينيو، لا يمكنك أن تحصل على شخص أفضل منه، أليس كذلك؟!".

مورينيو يقوم حاليًا بتدريب فريق روما الإيطالي وحقق معهم الفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي وهو أفضل إنجاز أوروبي لهم.

جدير بالذكر أن عدة نجوم كرة قدم كانوا قد دخلوا مجال التمثيل من قبل وظهروا في أفلام سنيمائية على رأسهم نيمار الذي شارك في فيلم لفان ديزيل في 2017.