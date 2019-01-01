مورينيو يتوقع عودته للتدريب الموسم القادم

المدرب السابق لمانشستر يونايتد دون عمل حاليًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد أنه يتوقع العودة للتدريب الموسم القادم.

وكان المدرب البرتغالي قد أقيل من تدريب الفريق الإنجليزي في ديسمبر الماضي بعد تراجع الأداء والنتائج، وقد ارتبط اسمه بعدد من الأندية أبرزها ريال مدريد وإنتر ويوفنتوس وتشيلسي وباريس سان جيرمان، قبل أن يخرج الفريق الإسباني من القائمة بتعاقده مع زين الدين زيدان.

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مورينيو تحدث عن مستقبله قائلًا لراديو مونت كارلو "لدي العديد من المميزات، إحداها هو احترام الأندية الأخرى وإداراتهم. لم أتحدث أبدًا بصيغة "هذا النادي يُريدني، لقد تواصلوا معي"".

"لقد اتخذت قراري بالعودة للعمل هذا الصيف منذ اللحظة الأولى التي غادرت بها مانشستر يونايتد. آمل أن أعود للعمل خلال يوليو في مشروع أحبه حقًا".

وامتازت فترة مورينيو في ملعب أولدترافورد بخلافات مع عديد اللاعبين وأبرزهم بول بوجبا، ورفض المدرب الحديث عن تلك الفترة، قائلًا "من الصعب علي الحديث عن مانشستر يونايتد. لا أستطيع التحدث عنهم بنفس المتعة والحرية التي أتحدث بهما عن الأندية الأخرى".

يُذكر أن بايرن ميونيخ انضم كذلك لقائمة الأندية المرشحة للتعاقد مع مورينيو هذا الصيف بعد ورود أخبار حول نية النادي إقالة نيكو كوفاتش.