رئيس بنفيكا يحلم بالتعاقد مع مورينيو

هل يعود المدرب للعمل في البرتغال؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أقال بنفيكا مدربه روي فيتوريو الأسبوع الماضي، ويحلم الرئيس لويس فيليبي فييرا بالتوقيع مع جوزيه مورينيو لخلافته.

ولا يرتبط مورينيو بأي فريق حاليًا بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الشهر الماضي، وقد ارتبط بالعمل مع ريال مدريد والإنتر خلال الموسم القادم، لكن رئيس بنفيكا يأمل بالتعاقد معه مؤكدًا أن المال لن يكون مشكلة.

وكان المدرب الملقب بالسبشال وان قد بدأ مسيرته التدريبية مع بنفيكا لكن نجاحاته الأكبر في البرتغال كانت مع المنافس التقليدي بورتو، إذ قادهم لعدد من البطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا موسم 2003-2004.

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الرئيس فييرا تحدث عن مستقبل النادي ومنصب مدربه قائلًا "برونو لاج هو مدرب بنفيكا حاليًا، وستكون هناك أخبار جديدة الأسبوع القادم. مورينيو؟ انا صديقه، من لا يُحب أن يعمل معه؟ لكن علي الحديث معه أولًا".

أتم "إن وافق غدًا، سيكون هنا فورًا. المال ليس مشكلة بالنسبة لبنفيكا".

ويحتل بنفيكا حاليًا المركز الثالث في الدوري البرتغالي بفارق 7 نقاط عن المتصدر بورتو، وسيخوض مباراة ضد جلطة سراي في دور الـ32 من الدوري الأوروبي الشهر القادم.