مورينيو: ليس سهلًا أن تصبح سبيشيال وان

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مورينيو يسخر من أخبار بحثه عن وظيفة جديدة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

سخر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من الأخبار التي أثيرت في الفترة الأخيرة حول بحثه عن وظيفة جديدة بعد 9 أشهر مرت منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.

وكان مورينيو قد اقترب من تدريب عدد من الأندية أبرزها ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وإنتر، بالطبع حسب ما قالته الصحف في فترة الصيف.

وبخصوص ذلك، سخر مورينيو من الحديث عن بحثه عن وظيفة جديدة في الوقت الذي لا يرتبط فيه بتدريب أي من الأندية عقب إقالتين أخيرتين، واحدة من تشيلسي تلتها أخرى من مانشستر يونايتد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 27, 2019

وقال مورينيو: "لا أعتقد أنني أعاني من أي شيء الآن، أنا أقضي بعض الوقت من أجل الاسترخاء وبالطبع سأعود من جديد حين أجد الفرصة المناسبة وحين أقرر ذلك"

وأضاف: "بالنسبة لمانشستر يونايتد أعتقد أنني استحقيت الإقالة، ولكن ما يجب الاعتراف به هو أن الوضع حاليًا بات أسوأ مما كان عليه وقت وجودي"

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يذكر أن جوزيه مورينيو لم يتحدث من قبل عن كواليس إقالته من مانشستر يونايتد وذلك احترامًا للاتفاق بينه وبين إدارة النادي عن احترام تلك التفاصيل.