مورينيو كان محقاً؟ استبعاد نجم جلطة سراي بسبب البرجر العملاق!

مدرب جلطة سراي قرر استبعاد نجم الفريق إلى أجل غير مسمى..

في كرة القدم الحديثة، يمكن ملاحظة زيادة وزن لاعب ولو حتى بصورة ضئيلة، حيث يعد الجانب البدني لا يقل أهمية حاليًا عن الجانب التكتيكي والفني، فإذا لم يتم التحكم في ما تأكله فإن أداء أي لاعب ينخفض بشكل كبير.

ويبدو أن أمرًا مشابهًا يحدث مع الفرنسي تانجي ندومبيلي، المعار من توتنهام الإنجليزي إلى جلطة سراي التركي، حيث لم يتمكن من إنقاص وزنه عن 82 كيلو جرام، والتي وصل بها إلى إسطنبول، ناهيك عن الوصول إلى وزن 75 كيلو جرامًا، التي يريدها مدربه أوكان يوروك.

ووفقًا لما ذكره موقع "فوتوسبور" التركي، فإن لاعب الوسط الفرنسي وبعد ظهوره بشكل سيئ للغاية عند نزوله من مقاعد البدلاء قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بين جلطة سراي وبايرن ميونخ، واجه غضب مدربه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووقعت الأحداث، بحسب الموقع التركي، بعد المباراة ضد بايرن في ميونخ، عندما اكتشف أوكان بوروك أن ندومبيلي كان يتناول قائمة طعام تحتوي على البرجر العملاق والبطاطس والمشروبات الغازية.

ويدعي الموقع أن المدرب التقى بلاعب الوسط الفرنسي في وقت متأخر من الليل وأكد له أنه لن يلعب مرة أخرى مع جلطة سراي حتى يفقد وزنه ويقلل من الدهون في جسمه.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام السابق من أوائل الذين استبعدوا ندومبيلي من المباريات مع "سبيرز" حتى يستعيد قدراته البدنية، ويبدو أن المدرب البرتغالي كان محقًا مرة أخرى في نظرته إلى اللاعبين.