مورينيو: كانت مباراة في جيبنا وأُحيي وست هام على إيمانهم

تصريحات حزينة للغاية..

اعتبر جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أن مباراة وست هام كانت في "جيب" فريقه وأهدر فيها نقطتين في المتناول، في الوقت الذي أخذ فيه بالإشادة بإيمان خصومه بأنفسهم.

توتنهام تقدم في أول ربع ساعة من عمر المباراة بثلاثية نظيفة، إلا أن وست هام في آخر عشر دقائق من المباراة تمكن من العودة في ريمونتادا مثيرة وخطف نقطة ثمينة للغاية.

هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها مورينيو بالفوز بمباراة بعد التقدم بثلاثية نظيفة طوال مسيرته، وقد بدت علامات الامتعاض واضحة على وجه الاستثنائي بعد المباراة.

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مورينيو قال للصحافة "هذه هي كرة القدم، بالطبع عليّ أن أحلل الشوط الثاني ويجب أن أفعل ذلك داخليًا، ولكن بالنسبة لكم (الصحافة) أفضل أن أقول أنها فصول كرة القدم وأن أشيد بإيمان وست هام".

وتابع "ليس من السهل أن تتأخر بثلاثة أهداف ويسيطر ندك على المباراة وتحافظ على إيمانك، كنت أعلم أنهم فريق مختلف عن الموسم الماضي، لكن خسارة التقدم بثلاثة أهداف هو عقاب كبير ومستحق في النهاية".

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كما أضاف "لقد وجدت بالفعل من تحليلي وأنا على الخط بعض الأمور خارج السياق تمامًا، مرة أخرى يأتي فينا هدف من ركلة حرة ثم هدف ذاتي والثالث ارتداد من ركلة حرة".

"كانوا محظوظين ولكنهم استحقوا ذلك، كُنّا غير محظوظين ولكن ربما استحققنا ذلك أيضًا. هاري كين ارتطمت كرته في القائم وبيل كان بمقدوره إحراز الرابع، لكن ما حدث كان خارج السياق."

"إنه درس للفريق نعم، ولكن ليس للاعبين على المستوى الفردي."

واستطرد "ليس عن قصد، ولكن الفريق كان يتساقط، استعدنا التوازن مرة أخرى بنزول هاري وينكس وأصبحنا مسيطرين، تنازلنا عن الهدف الأول وزاد إيمانهم، لم يكن رفاقي أقوياء نفسيًا للتعامل مع الموقف، في الثواني الأخيرة خسرنا نقطتين".

وأتم "أخبرتهم بأن يكونوا على دراية بالكرات الثابتة التي أعرف أن وست هام قوي جدًا فيها، لقد قاتلوا بشدة ليكونوا محظوظين لذلك أثني عليهم. هذه مباراة كانت في الجيب وخسرنا نقطتين".

يذكر أن توتنهام بات يحتل المرتبة السادسة برصيد 8 نقاط وبفارق 5 نقاط عن المتصدر إيفرتون، ويُعد هذا هو التعثر الثالث هذا الموسم بعد التعادل مع نيوكاسل والهزيمة من التوفيز.