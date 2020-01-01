"مورينيو قد يحول آلي لصلاح جديد في توتنهام"

هل حقًا يتعرض للظلم؟

يرى تيم شيروود، المدير الفني السابق لتوتنهام، أن جوزيه مورينيو لا تصيب أفكاره حول بعض اللاعبين في كثير من الأحيان، معتبرًا أن ديلي آلي قد يٌقاسي ما قاساه محمد صلاح خلال فترته مع السبيشال وان في تشيلسي.

وبدأت بعض الأزمات في البروز بين مورينيو وآلي في الآونة الأخيرة أدت إلى استبعاده من التشكيلة الأساسية وسلطت الضوء على إمكانية مغادرته السبيرز في الفترة المقبلة.

باريس سان جيرمان كان النادي الأكثر ارتباطًا بالدولي الإنجليزي، في وقتٍ ظهرت فيه بعض الأنباء عن إمكانية عقد صفقة تبادلية بين توتنهام ومانشستر يونايتد ينضم بمقتضاها جيسي لينجارد إلى مدربه السابق ويذهب آلي لأولد ترافورد.

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وبالنسبة لشيروود، فإن التفريط في آلي الآن سيكون خطأ فادحًا، تمامًا كما فعل مورينيو مع صلاح ثم تحول الفرعون إلى أحد أهم لاعبي العالم بعد انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017.

المدرب السابق لأستون فيلا قال "من الواضح أن مورينيو يرى شيئًا لا يحبه في التدريبات، لكن ديلي سيغادر إذا كان ذلك مناسبًا له فقط".

كما أضاف "إنه شخصية قوية ولعب العديد من المباريات وهو صغير السن في الدرجة الثانية، لعب أكثر من 100 مباراة قبل الانتقال إلى الدوري الممتاز، وضمه توتنهام فقط بـ5 ملايين استرليني".

"يا لها من صفقة حقًا! في غضون 12 شهرًا لعب لمنتخب إنجلترا وبلغت ثروته 25 مليون جنيه استرليني، الله وحده من يعلم كم تبلغ الآن."

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"لم يكن جوزيه دائمًا على صواب فيما يتعلق برؤيته إذا ما يستطيع اللاعب فعل شيء أم لا، يتبادر إلى الذهن فورًا محمد صلاح وكذلك كيفن دي بروينه، كان عليهما الذهاب إلى مكان آخر لإثبات خطئه، أعتقد أن آلي يمكنه فعل ذلك أيضًا."

وأتم "آخر شيء يريده توتنهام هو السماح لآلي بالذهاب إلى نادٍ آخر كبير مثل باريس سان جيرمان، سوف ينفجر هناك بكل المقاييس".

الجدير بالذكر أن آلي قد شارك كبديل في آخر مباريات السبيرز بالدوري الأوروبي أمام مكابي حيفا ونجح في الحصول على ركلة جزاء ترجمها إلى هدف خلال فوز كتيبة مورينيو بسبعة أهداف لهدفين.