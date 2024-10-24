"ما حدث لا يصدق" .. مورينيو مستاءً بعد مواجهة مانشستر يونايتد: أبحث عن فرصة عمل في فرق القاع بالدوري الإنجليزي!

فنربخشه خرج بالتعادل أمام مانشستر يونايتد، ومورينيو تم طرده!

أعرب جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لفنربخشه التركي، عن استيائه من أحداث مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي، ساخرًا من حكم اللقاء كليمنت توربين.

الفريق التركي تعادل على أرضه أمام الشياطين الحمر بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي.

وشهد اللقاء تعرض مورينيو للطرد على إثر اعتراضه على حكم اللقاء، لعدم احتسابه ضربة جزاء عقب تدخل مانويل أوجارتي على برايت أوساي صامويل.

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وعقب المباراة، قال مورينيو غاضبًا في تصريحاته لشبكة "تي إن تي": "لا أريد الحديث عن الواقعة، الحكم قالي لي شيئًا لا يصدق، لقد أخبرني أنه يستطيع رؤية ما يحدث في منطقة الجزاء وفي نفس الوقت يرى سلوكي على خط التماس، أهنئه لأنه حكم خارق".

وأضاف: "كانت رؤيته المحيطية أثناء المباراة 100 ميل في الساعة؛ كان لديه عين على منطقة الجزاء والأخرى على مقاعد البدلاء وتصرفاتي، هذا هو التفسير الذي قاله لي!، لهذا السبب هو أفضل حكم في العالم".

وواصل مدرب الفريق التركي استياءه خلال المؤتمر الصحفي، إذ قال بامتعاض: "عندما أرحل عن فنربخشه، سأذهب لنادٍ لا يلعب في البطولات الأوروبية، لذا إذا كان هناك نادٍ في النصف السفلي من جدول الدوري الإنجليزي الممتاز يبحث عن مدرب جديد في غضون عامين، فأنا مستعد للقدوم".

يذكر أن فنربخشه يحتل حاليًا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات، فيما يحل مانشستر يونايتد في المركز الـ20 بثلاث نقاط.