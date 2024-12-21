أزمة صحية غامضة تدفع مورينيو لمغادرة تركيا لإجراء عملية جراحية

المدرب البرتغالي سيحصل على الوقت اللازم للراحة

يستعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لمغادرة العاصمة التركية إسطنبول، من أجل الخضوع لعملية جراحية لمعالجة مشكلة صحية يُعاني منها.

وجاءت هذه الأنباء بشكل مفاجىء لعشاق مورينيو وناديه الحالي فنربخشه، حيث لم تنتشر مؤخرًا أي أنباء عن معاناته من أي أزمات صحية.

ومن جانبه قال الصحفي الرياضي التركي ياجيز سابونجوجلو عبر منصة إكس:"مورينيو سيغادر إسطنبول اليوم 21 ديسمبر لإجراء عملية جراحية في الخارج".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن غير الواضح حتى الآن طبيعة المشكلة التي يمر بها مدرب فنربخشه، لكن يأمل عالم كرة القدم ألا تكون خطيرة، نظرًا للشعبية الجارفة التي يتمتع بها البرتغالي.

وفي سياق متصل، تعني العطلة الشتوية القصيرة للدوري التركي الممتاز أن مورينيو سيحصل على الوقت الكافي للتعافي، قبل عودة فريقه إلى المباريات مرة أخرى في 5 يناير 2025 لمواجهة هاتاي سبور.

جدير بالذكر أن فنربخشه يحتل حاليًا المركز الثاني بجدول الدوري بفارق 5 نقاط عن جلطة سراي المتصدر، وتعرض لبعض الانتقادات بسبب عدم تحقيق الفوز ضد الفرق الستة الأولى هذا الموسم، وكذلك لاحتلاله المركز الحادي والعشرين بجدول الدوري الأوروبي.