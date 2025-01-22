استشهد بانتقادات ريال مدريد لمواساته .. مورينيو يكشف كواليس محادثته الأخيرة مع "صديقه" أنشيلوتي

ماذا قال المدرب البرتغالي؟

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشه التركي، عن كواليس محادثته الأخيرة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد.

ويستعد فنربخشه لمواجهة مهمة أمام ضيفه ليون، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة ليون: "تحدثت مؤخرًا مع أنشيلوتي، وهو صديق عظيم لي، وهو رجل حقق نجاحات كبيرة. كارلو قال لي (نحن نتعرض لانتقادات في إسبانيا، لكننا في صدارة الدوري)"، في إشارة إلى أن الانتقادات جزء من اللعبة مهما كان مركز الفريق.

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وأضاف: "إذا سألتني عما إذا كنت راضيًا عن الطريقة التي نلعب بها، فسأقول لا. لأنني أعتقد أننا نستطيع التحسن أكثر".

ويحتل فنربخشه وصافة الدوري التركي بعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة برصيد 45 نقطة، متخلفًا بفارق 6 نقاط عن جلطة سراي.

وسئل جوزيه مورينيو عن طاقم التحكيم لمباراته ضد ليون، والذي يتكون بالكامل من حكام إيطاليين بقيادة الحكم سيموني سوزا، ليرد قائلًا: "ليس لدي أي مشكلة معهم. لديهم مشكلة معي. لن تكون هناك مشكلة غدًا".

وأوضح: "بالطبع، سيأتون ليبذلوا قصارى جهدهم. ربما لا يحبونني، لكنهم يأتون للقيام بعملهم بشكل جيد".

وأشار مورينيو، إلى أنه تحدث إلى ميلان شكرينيار مدافع باريس سان جيرمان لإقناعه بالتوقيع لفنربخشه، قائلًا: "لدي دور ثانوي في انتقال شكرينيار. الدور الرئيسي يعود إلى مديرنا الرياضي ماريو برانكو والنادي. لقد قاد جميع المفاوضات".

وأردف: "أخبرت ميلان فقط بمدى عظمة فنربخشه ومدى عدالة الدوري في تركيا ومدى جمال إسطنبول".

يذكر أن فابريتسيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، كان قد أكد أن شكرينيار بات قريبًا للغاية من الانضمام إلى فنربخشه.