مورينيو عن أسطورة برشلونة: مكانه في المسبح!

مورينيو يوجه انتقادات لاذعة إلى نجم برشلونة السابق..

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي روما تصرفات الإسباني بيدرو نجم لاتسيو، وأسطورة نادي برشلونة، بعد مواجهة "ديربي روما" التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي 2023-2024.

قمة الجولة 12 في الدوري الإيطالي، والتي أقيمت على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما، انتهت بالتعادل السلبي، لكن الحكام انشغلوا في مواجهة مثيرة شهدت إشهار 8 بطاقات صفراء تم توزيعها بالتساوي بين لاعبي الفريقين.

وبعد المباراة، صب مورينيو غضبه على بيدرو، والذي سبق له الإشراف على تدريبه في موسمه الأخير مع تشيلسي الإنجليزي.

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وقال مورينيو في تصريحات ما بعد المباراة: "بيدرو لاعب رائع، ولكن يمكنه أيضًا أن يصبح سباحًا، لأن الطريقة التي يغطس بها رائعة"، في إشارة إلى طريقة الإسباني في المطالبة بالحصول على ركلة جزاء.

وعلى الرغم من طبيعة المباراة النارية، إلا أن الحرب الكلامية بين مورينيو وماوريتسيو ساري مدرب لاتسيو قد هدأت قليلًا، حيث قال الأخير بعد المواجهة: "لا أحب التعامل مع مورينيو كشخصية إعلامية، لكنه شخص عظيم".

التعادل المحبط في الديربي جعل روما يرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يحتل لاتسيو المركز العاشر برصيد 17 نقطة.