مورينيو عن أزمة زانيولو.. لا أريده ولسوء حظي سيستمر!

مورينيو يصدم نجم ميلان!

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، عن استعدادات فريقه لمباراة نابولي غدًا بالدوري الإيطالي ومستقبله مع النادي.

ويلتقي فريق روما بقيادة مورينيو مع نظيره نابولي غدًا الأحد في مواجهة قوية ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

وتحدث مورينيو عن موقف زانيولو قائلًا: "الإجراءات التأديبية؟ لا يمكنني الرد عليك للأسف يبدو أنني على حق لسوء الحظ يبدو أن الاتجاه هو الذي قلته بعد سبيتسيا أقول للأسف لأنه كل شهر يقول إنه يريد الرحيل".

وأضاف: "يوم الإثنين كان إجازة وكان يوم الثلاثاء يومًا اختياريًا جاء جميع اللاعبين الذين كانوا على مقاعد البدلاء مع زانيولو للتدرب وهؤلاء هم اللاعبون الذين يريدهم المدرب".

وتابع: "حتى أولئك الذين كانوا على مقاعد البدلاء جعلوا أنفسهم متاحين، أخبر النادي وزملائه أنه لا يريد اللعب لروما قال إنه لا يريد العودة للعب مع الفريق وأنه لا يريد أن يتدرب مع الفريق لهذا أقول للأسف بعد المباراة ضد سبيتسيا قلت إنني اعتقدت أنه سيبقى والآن أقول للأسف يبدو أن هذا ما سيحدث بالفعل إذا كنت تريد معرفة التفاصيل لن أقول ذلك".

وأكد مورينيو على غياب نيكولو زانيولو غدًا عن مواجهة نابولي، وأن الفريق يركز على المواجهة مع اللاعبين الذين يريدون تقديم أداء جيد لهذا النادي.

وركز مورينيو في حديثه على المباراة ضد نابولي وقال: "لا أريد أن يساء فهمي لكني أريد أن أهنئ نابولي بالبطولة لقد فازوا بجدارة إنهم أقوى فريق ولديهم مدرب جيد ولاعبون ممتازون لقد صنعوا سوق انتقالات ممتاز وهم يقومون بعمل رائع".

وتابع: "هم متقدمين بفارق 12 نقطة وهذا كثير نظرًا لعدم اتساق إنتر وميلان ويبدو أنه لا يوجد حتى خصم واحد ولهاذا أقول إن الدوري ملك لهم نذهب إلى هناك لمحاولة الفوز بشكل واضح لكن تهانينا لنابولي ولوتشيانو على اللقب ".

وأجاب مورينيو عن مستقبله مع روما قائلًا: "على النادي أن يسألني هذا السؤال عندما كنت أصغر سنًا كنت قادرًا على مناقشة الأمور الداخلية مع الصحافة الآن مع النضج أصبحت أكثر توازناً أفهم السؤال عن مستقبلي لكنه سؤال يجب عليك أن تسألنى عنه عندما يعتقد أنه من الصواب أن يسألني".

وكشف مورينيو عن التشكيلة الأساسية التي ستلعب ضد نابولي قائلًا: "روي وزالوسكي على اليمين وسبينازولا على اليسار المدافعين الثلاثة الأساسيين (مانشيني ، سمولينج ، إيبانيز ، إد ) مع كومبولا على دكة البدلاء وكريستانت وماتيتش وبيليجريني في خط الوسط وديبالا وأبراهام في المقدمة ".

ويحتل فريق روما المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة من 19 مباراة بينما يتصدر فريق نابولي المركز الأول برصيد 50 نقطة.