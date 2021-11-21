روما في ضيافة جنوى .. مورينيو يواجه ملاكه وشيطانه!

عندما يحل روما ضيفاً على ملعب "لويجي فيراريس" لمقابلة جنوى بالجولة 13 للسيري آ سيجد مدرب الذئاب العاصمية نفسه في وضعية خاصة بالمباراة.

ليس فقط الوضع الخاص فيما يخص موقف البرتغالي وفريقه المتراجع في الأسابيع الأخيرة، وأزمة النتائج والإصابات، ولكن وضع شخصي عندما يقابل شخصين كتبا فصلين من الأهم في مسيرة "السبيشال وان".

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سيجد مورينيو في خصم الليلة جوران بانديف، المهاجم المخضرم الذي ضمه لإنتر في يناير 2010، وساعده المقدوني الشمالي على تحقيق حلم الثلاثية التاريخية مع النيراتزوري بعد أن تحول لحل تكتيكي هام للغاية في خطة 4-2-3-1 للمدير الفني بمركز الجناح الأيمن.

بانديف الذي كانت له عدة لحظات بارزة مع مورينيو، لم يفوت فرصة المقابلة وتحدث مع "كورييري" عن العلاقة الخاصة بينهما: "4-5 أشهر لم ألعب الكرة ثم اتصل بي ودعاني لإنتر في 2010، مواجهة روما تعني بالنسبة لي شيئين، لاتسيو ومورينيو".

وإذا كان بانديف بمثابة الملاك لمورينيو الذي أتى في منتصف موسم 2009-2010 وساعده في تحقيق الثلاثية، فسيجد في جنوى شيطاناً لعب دوراً في أحد أكثر فصول مسيرته سواداً.

ستكون مباراة روما هي الأولى لأندري شيفشينكو مدرباً للجريفوني، المدرب الأوكراني يعود لإيطاليا حيث صال وجال بقميص ميلان، ولكن هذه المرة لخوض تجربته الأولى كمدرب في البلاد.

يمكن القول إن الأوكراني كان السبب في رحيل مورينيو وإقالته من تدريب تشيلسي في فترته الأولى، التعاقد مع "شيفا" لم يكن ضمن خيارات المدير الفني وقتها ولكن بأوامر من المالك رومان أبراموفيتش، ومحاولة فرضه عليه وعلى تشكيل تشيلسي أدت لسوء العلاقة بين المدرب ورئيسه، مما أدى في النهاية لإقالة البرتغالي عقب التعادل مع روزنبرج 1-1 في 2007، وسخرية القدر أن آخر أهداف حقبة البرتغالي كانت بأقدام شيفشينكو بتلك المباراة!

لم ينس مورينيو في المؤتمر الصحفي للمباراة أيامه مع "شيفا" وعلق قائلاً: "كان لاعباً رائعاً، وكمدرب تجربته الأولى كانت جيدة وأظهر أفكاراً مميزة، ولكن أتمنى أن يخسر مباراته الأولى في التجربة مع الأندية، مثلي!".

قد لا تكون مواجهة بين جنوى وروما من كلاسيكيات كرة القدم، ولكن وجود اسمين من عظماء اللعبة، ولاعب من الأفضل بالعقد الأخير في إيطاليا، تعطي اللقاء نكهة خاصة!