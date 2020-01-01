مورينيو: سنقاتل لتحقيق حلمنا وموسمنا ليس سيئاً

مورينيو يستعد لرحلة جديدة في كأس الاتحاد الإنجليزي مع توتنهام

أكد جوزيه مورينيو، أنه لن يتأثر بالغيابات مع توتنهام وسيواصل مع كتيبة الفريق الموجودة حالياً على تحقيق الحلم والفوز بلقب هذا الموسم.

ويستعد توتنهام لمواجهة نوريتش سيتي، مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أريد الفوز ببطولة مع توتنهام، هذا أمر لا يتغير بالنسبة لي، ولا يهم إن كنا سنلعب بدون كين أو سون سنقاتل من أجل هذا الحلم".

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وواصل: "الظروف ليست سهلة هذا الموسم، وعدم مشاركتي في كأس الرابطة الإنجليزية قلص من نسب حصولي على بطولة".

وأضاف: "عندما وصلت كنا خلف المركز الرابع بـ 12 نقطة، وخلف المتصدر بـ 30 نقطة مما جعل لقب الدوري مستحيلاً".

وعند سؤاله إذا كان سيعتبر هذا الموسم ليس ناجحاً إن لم يفز توتنهام ببطولة، قال: "لا أنا جئت في منتصف الموسم، ولن نعتبره موسماً فاشلاً هناك العديد من الظروف الصعبة".

وعن غيابات الفريق في مباراة الغد، قال البرتغالي: "يمكنني إخباركم أن هوجو لوريس لن يلعب غداً، ولكني لن أكون قادراً على إخباركم أنه لن يلعب يوم السبت أمام بيرنلي".

وأضاف: "بالطبع هاري كين وسون مازالوا بعيدين ومعهم موسى سيسوكو، ولكن ريان سيجنسون عاد للتدريبات بشكل كامل، ويمكن لإريك لاميلا أن يشارك في المباراة في حال سلامة الفحوصات الطبية التي سيقوم بها".