ألاعيب "البرتغالي" لا تتوقف .. وسيلة مبتكرة من مورينيو للاحتجاج!

روما فاز ولكن مورينيو يواصل تصرفاته الغريبة

واصل مدرب روما جوزيه مورينيو ألاعيبه عقب انتصار ناديه على ساسوولو لحساب الدوري الإيطالي مساء الأحد.

روما قلب تأخره بهدف لانتصار بهدفين في الربع ساعة الأخيرة من المباراة عقب احتساب ركلة جزاء وطرد للخصم رغم احتجاج المدرب البرتغالي على حكم اللقاء قبل المباراة.

وعقب اللقاء، ظهر مورينيو مع "DAZN" للحديث مع مترجم، وقرر الحديث بالبرتغالية فقط رغم إجادته التامة للغة الإيطالية.

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وعلق المدير الفني على قراره قائلاً: "أتحدث بالبرتغالية وليس الإيطالية حتى أعبر عن نفسي بشكل صحيح ولأن لغتي الإيطالية لن تساعدني في إيصال بعض المصطلحات مثل السلام النفسي وجودة الحياة التي تعد مهمة في كرة القدم".

وفسرت وسائل الإعلام الإيطالية تصرف مورينيو بأنه سخرية منهم بسبب الانتقادات المتزايدة من طرفهم لأساليب البرتغالي في الأيام الماضية عقب اللقاءات وفي المؤتمرات الصحفية.