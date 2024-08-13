وداعًا دوري الأبطال .. ليل يمنح مورينيو أسوأ بداية ممكنة لموسمه مع فنربخشه!

بداية لم يتمناها المدرب البرتغالي

تلقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الصدمة الأولى له في رحلته مع فنربخشه، بوداع مسابقة دوري أبطال أوروبا من المرحلة الثالثة في تصفيات البطولة، بعد الخسارة أمام ليل الفرنسي.

فنربخشه خاض مباراة الإياب التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره مساء اليوم، الثلاثاء، وهو متأخرًا بهدفين مقابل هدف في الذهاب الذي أقيم على ملعب ليل.

الفريق الفرنسي كان على وشك حجز بطاقة التأهل من خلال الوقت الأصلي، ولكن هدف ذاتي من بافودي دياكيتي في كرة لعبها إدين دجيكو مهاجم فنربخشه، تسببت في منح مورينيو وفريقه فرصة للتأهل من خلال الوقت الإضافي، بعدما أصبح الفريق التركي متقدمًا بهدف دون رد، وهو ما يجعل التعادل سيدًا للموقف بعد إلغاء قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

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المباراة كانت تسير نحو ركلات الترجيح، خاصة بعد إكمال ليل المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد عيسى مندي في الدقيقة 109 من عمر اللقاء، ولكن المهاجم الكندي جوناثان ديفيد فض الاشتباك بهدف قاتل في الدقيقة 116 من ركلة جزاء.

الهدف جعل مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3/2 لصالح ليل، ليودع فنربخشه دوري الأبطال مبكرًا، ويتأهل الفريق الفرنسي إلى المرحلة النهائية من التصفيات التي تنطلق يومي 20 و21 أغسطس الجاري.

وأما بالنسبة لفنربخشه، فتنص القواعد على تأهل جميع الخاسرين من المرحلة الثالثة بالتصفيات، إلى الجولة الفاصلة المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي.