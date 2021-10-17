مورينيو: تربطني علاقة عاطفية بنيوكاسل ولكن!

مورينيو يوضح موقفه من قيادة مشروع نيوكاسل الجديد

لم يخفِ جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي العلاقة التي تربطه بفريق نيوكاسل يونايتد، المستحوذ عليه مؤخرًا من قبل صندوق الاستثمار السعودي.

نيوكاسل دخل حقبة جديدة منذ أيام قليلة بعد أن تمكن صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ على 80% من النادي مقابل 350 مليون يورو.

المدرب البرتغالي ارتبط اسمه بشدة بالنادي الإنجليزي ويعتبر أحد أبرز الأسماء المقترحة لتدريب الفريق خلفًا لستيف بروس الذي تدور الشكوك حول مستقبله داخل النادي.

ماذا قال مورينيو؟

جوزيه مورينيو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة يوفنتوس وروما، اعترف بأن لديه علاقة عاطفية مع نيوكاسل، وذلك بسبب علاقته بالسير بوبي روبسون، مدرب نيوكاسل الأسبق (1999- 2004) والذي عمل مورينيو تحت قيادته في التسعينيات خلال فترة توليه مسؤولية سبورتينج لشبونة وبورتو وبرشلونة، في البداية كمترجم قبل أن يتم تسليمه بعض المهام التدريبية.

وقال مورينيو: "في نيوكاسل، ليس لدي شيء لأقوله".

وأضاف: "لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنني عملت لسنوات عديدة مع أحد أهم الشخصيات في تاريخ نيوكاسل، السير بوبي روبسون، ولهذا السبب كان لدي دائمًا القليل من الارتباط العاطفي مع تلك المدينة وتلك القاعدة الجماهيرية، ليس أكثر من ذلك".

موقف مورينيو من ترك روما؟

المدرب البرتغالي أكد على سعادته بالعمل تحت قيادة مجموعة فريدكين (رؤساء روما)، قائلاً: "أنا هنا، وسعيد حقًا لوجودي هنا".

.وأتم حديثه: "أنا أركز بنسبة 100% على مشروع روما، مشروع فريدكين".

ما هو موقف نيوكاسل وستيف بروس؟

بعدما تمكن الاستثمار السعودي من الاستحواذ على النادي زادت التكهنات حول الإطاحة بـستيف بروس لكن النادي أخمد ذلك في وقت سابق وأكد أن بروس سيقود الفريق أمام توتنهام، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن نيوكاسل يونايتد يقع حاليًا في المراكز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 7 مباريات، بـ 3 نقاط فقط دون تحقيق أي انتصار.

اقرأ أيضًا:

بعد نيوكاسل .. الاستثمار السعودي يتجه إلى إيطاليا

صلاح وهالاند وإيكاردي .. مشروع نيوكاسل الجديد بين الواقع والخيال !

ميدو، بلماضي وصلاح .. نيوكاسل "العرب" في الدوري الإنجليزي