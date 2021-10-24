مورينيو بعد معاقبة لاعبي روما: لن أغفر لكم أبدًا جريمة النرويج!

السبيشال وان يطلق نيرانه المعتادة..

أراد جوزيه مورينيو إرسال رسالة قوية لجميع لاعبيه بعد كارثة بودو\جيلمت النرويجي، حيث قام بمعاقبة اللاعبين المشاركين بطريقته الخاصة في مباراة نابولي.

وتعادل روما سلبيًا مع نابولي في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، بالقمة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو، بمباراة طُرد خلالها الاستثنائي للاعتراض على الحكم.

التعادل أتى بعد كارثة النرويج التي هُزم فيها روما بستة أهداف لهدف في الدوري الأوروبي، وهي الهزيمة الأكبر على الإطلاق في تاريخ مورينيو التدريبي.

وفاجأ مورينيو الجميع باستبعاده خمسة لاعبين حتى من على دكة الجيالوروسي أبرزهم بورخا مايورال أمام نابولي، ليخرج بعد المباراة ويكشف أسباب ذلك.

السبيشال وان قال "عندما يحدث الهراء الذي حدث في النرويج، فإن المباراة التالية دائمًا تكون صعبة من منظور عاطفي".

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كما أضاف "هذه رسائل لغرفة الملابس، تلك المباراة ستبقى في تاريخي ومن الصعب بالنسبة لي أن أسامح".

ومن فرط غضب مورينيو من لاعبيه البدلاء، أعلن أن مباراة كالياري المقبلة سوف يخوضها بنفس التشكيل الأساسي الي خاض مباراة نابولي اليوم.

الجدير بالذكر أن روما يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 16 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدرين، نابولي وميلان.