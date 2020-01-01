مورينيو: بعد المباراة قلت لكلوب إن الفريق الأفضل خسر

تصريحات مورينيو عقب الخسارة أمام ليفربول

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام إن التعادل كان سيكون نتيجة عادلة لمباراة ولكن الخسارة جعلت نتيجة المباراة غير عادلة.

وحسم ليفربول قمة مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مثيرة إلى حد اللحظات الأخيرة.

وعقب المباراة قال جوزيه مورينيو إن الفريق الأفضل في مواجهة اليوم خسر مؤكدًا أنه أخبر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بذلك عقب انتهاء المباراة.

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وأضاف: "قلت لكلوب بعد المباراه إن الفريق الأفضل خسر لكنه لم يتفق معي، وكان رأيه مخالفًا لي، ولكنني أثق في أننا كنا نستحق نتيجة إيجابية"

وتابع: "كانت المباراة دائمًا تحت السيطرة بالنسبة لنا، أشعر أنها كانت نتيجة غير مستحقة للغاية وكنا نستحق الأفضل، لكن هذه هي كرة القدم"

وأردف: "بشكل عام كانت المباراة دائمًا تحت السيطرة وأنا سعيد جدًا بالأداء، أنا لست الشخص الذي أتحدث مع زملائي حول سلوكهم على خط التماس

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يذكر أن جوزيه مورينيو ينافس يورجن كلوب هذا الموسم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث أن المسافة بينهما تعد الأقرب للفوز بالبطولة هذا الموسم.