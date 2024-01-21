خليفة تشافي؟ مورينيو يظهر في برشلونة ويعلق على أنباء تدريب الفريق الكتالوني!

ماذا يفعل البرتغالي؟

ظهر مدرب روما السابق جوزيه مورينيو في مدينة برشلونة، ورد على أنباء تدريبه الفريق الكتالوني.

وأقال النادي الإيطالي المدرب البرتغالي لسوء النتائج الأسبوع الماضي وعين دانييلي دي روسي، وبعدها مباشرة ارتبط مورينيو بعرضين من نابولي والشباب.

وتواجد "الاستثنائي" صباح الأحد في مطار برشلونة، واستغل "إل شيرينجيتو" الفرصة لسؤال البرتغالي عن فريقه المقبل وسبب تواجده في المدينة الكتالونية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورفض مورينيو التجاوب مع اسألة مراسل البرنامج الإسباني الشهير، واكتفى بالابتسامة عند سؤاله عن فريقه المقبل، بينما تجاهل تماماً الرد على السؤال حول إذا كان متواجد بالمدينة بسبب الفريق الكتالوني.

وتم إثارة الشكوك حول مستقبل مدرب البلوجرانا تشافي عقب خسارة السوبر الإسباني برباعية ضد ريال مدريد، وابتعاد الفريق عن قمة الليجا.