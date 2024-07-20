المهاجم المغربي على أعتاب فنربخشة التركي

يكثف نادي فنربخشة التركي من مفاوضاته مع إدارة نادي إشبيلية الإسباني، بشأن التعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري خلال الميركاتو الصيفي.

وينتهي عقد النصيري مع إشبيلية في صيف 2025، مما يعني دخوله الفترة الحرة في شتاء 2025، الأمر الذي دفع النادي الإسباني للبحث عن بيعه للاستفادة ماليًا من الصفقة، خصوصًا أنه يمر بأزمة مالية.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية تصريحات من خافيير سانتوس، المتحدث الرسمي باسم نادي إشبيلية، قال خلالها: "النصيري أصبح قريبًا للغاية من الانضمام إلى فنربخشة التركي، بعد مفاوضات قوية من جانب فريق مورينيو".

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وأضاف: "ما تردد عن دخول أندية سعودية، تحديدًا القادسية، في مفاوضات جادة مع مسؤولي إشبيلية لضم اللاعب المغربي، غير صحيح بالمرة".

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، قد أشارت إلى أن المفاوضات جارية بين الطرفين والأمر يتوقف على المقابل المادي، حيث يتمسك البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة بضمه إلى الفريق الذي ينافس في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن النادي التركي عرض دفع 12 مليون يورو نقدًا و9 ملايين تُسدّد على أقساط خلال سنوات، لكن النادي الإسباني يريد 18 مليون يورو نقدًا و3 ملايين أخرى على أقساط.

ورغم أن الصفقة لم تحسم بشكل رسمي، إلا أن أحد متابعي النجم المغربي قام بتعديل بياناته على شبكة "ويكيبيديا"، حيث قام بتغيير النادي إلى فنربخشة التركي.