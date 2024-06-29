"مورينيو أقنعني بما لم أكن أتخيله" .. فابريجاس يرد على إمكانية الانتقال لريال مدريد!

تلقى العديد من العروض في مسيرته كلاعب

كشف سيسك فابريجاس مساعد مدرب فريق كومو الإيطالي، عن موقفه من تلقي أي عروض لتدريب ريال مدريد في المستقبل القريب، مثلما حدث معه خلال مسيرته كلاعب.

فابريجاس بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية لا ماسيا مع برشلونة، وانتقل إلى شباب آرسنال في 2003 ليصبح قائدًا للمدفعجية في وقت لاحق، قبل العودة لبرشلونة من جديد في 2011، وشهدت مسيرته محاولة ريال مدريد التعاقد معه أكثر من مرة.

وقال صاحب الـ37 سنة لصحيفة "as" الإسبانية عن رأيه في حالة تكرار ذلك بمشواره التدريبي:"هذه الأسئلة تعجبكم كثيرًا، لقد استمعت للعروض وحللتها كلاعب، وسأفعل ذلك كمدرب بالطبع، لأنك لا تعرف أبدًا إلى أي اتجاه ستأخذك الحياة".

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وأضاف:"لقد استمعت لريال مدريد، قدموا لي عروضًا وتحدثت إلى الأشخاص في النادي من باب الاحترام، لم أتخيل نفسي في تشيلسي بعد قضاء 8 سنوات في آرسنال، ولكني تحدثت مع مورينيو وأعجبني ما قاله، وجعلني جزءًا من المشروع التنافسي الذي كان يعده".

جدير بالذكر أن فابريجاس الذي يعتبر الرجل الأول في كومو رغم دوره الرسمي كمساعد لأسباب تخص رخصة التدريب، قاد الفريق إلى الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالية للنسخة القادمة 2024/2025، وسط توقعات بمسيرة تدريبية مبهرة للنجم الإسباني السابق.