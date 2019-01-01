مورينيو: هذا اللاعب أبهرني أكثر من ميسي ورونالدو

تعرف على تصريحات مورينيو حول أكثر لاعب أبهره في التاريخ

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، عن اللاعب الذي أبهره بصورة كبيرة خلال مسيرته وتفوق على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

مورينيو كان قريبًا من العودة إلى التدريب من بوابة ليون الفرنسي ولكنه رفض محددًا فريقه المستقبلي.

وقال السبيشال وان في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أكثر لاعب شاهدته في الملاعب والذي لولا الإصابات لحقق الكثير هو رونالدو نازاریو".

وتابع: "لقد عملت معه في برشلونة حينما كان بعمر 19 عامًا وموهبته لا غبار عليها ولن أنسى هدفه في باريس سان جيرمان بنهائي كأس الكؤوس الأوروبية".

كما قارن مدرب ريال مدريد الأسبق إمكانيات الظاهرة بما حققه ميسي ورونالدو.

واختتم: "إنّه لا يشبه ميسي ورونالدو في أن مسيرة الثنائي امتدت نحو 15 عامًا في القمة ولكن موهبته الطبيعية مذهلة".

جدير بالذكر أنّ كريستيانو رونالدو وصل إلى الهدف رقم 700 بعدما سجل في مرمى لوكسمبورج.