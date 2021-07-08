مورينيو: الروبوتات ستحل بدلًا من المدربين في المستقبل

جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي يرى أن الذكاء الاصطناعي لن يترك مكانًا للمدربين في المستقبل.

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لنادي روما الإيطالي، أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات ستسيطر على مهنة التدريب خلال السنوات المقبلة.

وأصبحت التقنية متواجدة تقريبًا في كل شيء حاليًا في كرة القدم، بداية من تكنولوجيا خط المرمى، وصولًا إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وتحدث مورينيو خلال مقابلة مع النسخة البرتغالية من مجلة "جي كيو" الشهيرة عن تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على عالم كرة القدم، حيث يرى أنه لن يكون هناك مكان للمدربين على مقاعد البدلاء في المستقبل القريب.

وقال مورينيو: "أقول فقط إن سيطرة التكنولوجيا ستتوقف عندما لا يكون هناك مدربين، والحواسيب ستحل محلنا في اتخاذ القرارات".

وأضاف: "في الوقت الحالي، فإننا في مرحلة حيث نحصل على أفضل ما تقدمه لنا التكنولوجيا، ورفض ذلك يعني رفض التطور الطبيعي لكرة القدم".

وأكمل: "لكننا الآن متجهون نحو عصر الذكاء الاصطناعي، ولن أكون تقليديًا للدرجة التي أرفض فيها ذلك، لن أفعل ذلك".

وتابع: "سأحصل على كل المعلومات التي توفرها لي التكنولوجيا، دون أن تؤثر على عملي كمدرب".

Mourinho: “I won’t be around to see it but I think one day AI will develop to the extent that coaches will be replaced by machines” - via GQ Portugal #ASR pic.twitter.com/uytBVR45PM — Patrick Kendrick (@patrickendrick) July 8, 2021

واختتم مورينيو تصريحاته قائلًا: "ربما لن يكون وقتي كمدرب هو الذي ستسيطر فيه الروبوتات، لكن ذلك سيحدث".

يذكر أن مورينيو تولى مهمة تدريب نادي روما الإيطالي بعد إقالته في إبريل الماضي من نادي توتنهام الإنجليزي، حيث يأمل المدرب البرتغالي الشهير في أن يعيش فترة نجاح جديدة في إيطاليا، بعد فترة طويلة من التخبط خلال مسيرته.

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