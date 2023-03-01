مورينيو: الحكم الرابع طردني لأنه ينتمي إلى يوفنتوس!

انتقد جوزيه مورينيو الحكم الرابع بعد خسارة روما 2-1 أمام كريمونيزي يوم الثلاثاء واتهم الحكم بالتحيز وتشجيع يوفنتوس.

طُرد جوزيه مورينيو مدرب نادي روما للمرة الثالثة هذا الموسم، وسيغيب عن المقاعد الفنية خلال مواجهة فريقه القادمة والتى ستكون أمام نادي يوفنتوس، بينما رمى المدرب البرتغالي سبب طرده على إنتماء الحكم الرابع لنادي السيدة العجوز بغرض إبعاده عن اللقاء.

تعرض فريق مورينيو للهزيمة أمام كريمونيزي بهدفين لهدف لحساب الجولة 24 من الدوري الإيطالي، لكن المُفاجأَة أن هذا هو أول فوز للنمور في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ مارس 1996.

وقال المدرب البرتغالي عقب اللقاء: "أنا لست مجنونًا لرد الفعل الذي تلقيته، يجب أن تعرف ما حدث، طردني الحكم ماركو بيتشينيني لأن الحكم الرابع دفعه للقيام بذلك، ليس لديه الصدق في قول ما قاله لي وما الذي أدى إلى رد فعلي لا أريد الخوض في سؤال أن ماركو سيرا -الحكم الرابع- من مدينة تورينو وقد طردني بسبب مباراة يوفنتوس".

وأضاف: "للمرة الأولى في مسيرتي تحدث إليّ حكم بطريقة غير لائقة لقد كنت محظوظًا لوجود بيتشينيني كحكم رابع في آخر مرة تعرضت فيها للطرد، عندما اعتذرت للحكم على قلة الاحترام، بينما الآن هو من قرر إرسالي إلى غرفة الملابس عندما طلبت من الحكم الرابع أن يتحدث بصدق لكن يبدو أنه كان يعاني من مشاكل في الذاكرة، لقد نسي".

يذكر أن مواجهة روما ويوفنتوس ستقام يوم الأحد القادم على ملعب الأولمبيكو ضمن إطار مباريات الجولة 25، ويتواجد ذئاب العاصمة في المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بينما البيانكونيري يأتي سابعًا بمجموع 35 نقطة.