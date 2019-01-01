مورينيو ممنوع من الانتقالات في توتنهام

سبيرز في وضع حرج

تحدثت تقارير عن أن جوزيه مورينيو، المدرب البرتغالي، لا يملك إمكانية دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبلة مع توتنهام بحسب اتفاق مع إدارة النادي.

توتنهام أعلن تعيين البرتغالي بدلاً من الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مساء الأربعاء بعد البداية المتراجعة للموسم الجاري.

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وذكرت "جارديان" أن إدارة النادي اللندني أخبرت المدير الفني أثناء المفاوضات بين الطرفين أن النادي لا يمكنه إبرام أي تعاقدات في ميركاتو يناير.

وأوضح التقرير أن السبب وراء ذلك القرار هو المصاريف الكبرى للنادي على بناء الملعب الجديد، مما يؤثر على سوق انتقالات سبيرز.

وأشار التقرير أن مورينيو في المقابل طلب من رئيس النادي أن لا يتم بيع مهاجمه هاري كين الذي يعتبره لا غنى عنه في تشكيلته.

الصحيفة أوردت أيضاً أن الهدف الموضوع للبرتغالي بالموسم الجاري هو احتلال مركز بالمربع الذهبي للبريميرليج، والذهاب بعيداً بدوري الأبطال.

ويبتعد سبيرز عن المقعد المؤهل لدوري الأبطال الذي يحتله مانشستر سيتي بفارق 11 نقطة بعد مرور 12 جولة.