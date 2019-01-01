مورينيو: الإشادة بتشيلسي مع كونتي فقط وتجاهل فترتي غير منصف

مورينيو يعود للحديث عن ناديه القديم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قارن جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي السابق، بين الفترة التي قضاها مع البلوز، وتلك التي عاشها النادي مع الإيطالي أنطونيو كونتي، منتقداً التمييز الإعلامي.

وعمل مورينيو في فترتين مختلفتين مع تشيلسي، ونجح في كلاهما بقيادة الفريق للتتويج بلقب البريميرليج، الأمر الذي نجح فيه أيضاً كونتي بولايته الوحيدة.

وقال مورينيو مع "بي إن": "فريقي الأول مع تشيلسي ما بين 2004 و2006 لم يكن خارقاً، لا هجومياً ولا دفاعياً، وعندما عدت للفريق بعد أعوام فزنا أيضاً بالبريميرليج".

هودل: هازارد يستحق اللعب في ريال مدريد

تشيلسي يحاول استعادة لاعبه المعار من تورينو

وأضاف: "الاستراتيجية تتغلب على الفلسفة، على سبيل المثال عندما فاز تشيلسي باللقب مع كونتي اعتمد على المرتدات والدفاع القوي، ولكن لأنه كونتي وليس مورينيو لا تركزون في الأمر".

وواصل البرتغالي: "في 2010 قدمت عرضاً دفاعياً مميزاً أمام برشلونة في كامب نو وخسرنا 1-0، ولكن ذلك بفضل الفوز 3-1 ذهاباً، وكان يمكن الفوز أربعة أو خمسة حتى".

وكشف مورينيو عن توقعاته لفريقه القادم: "أنتظر من إدارة هذا النادي أن تشرح لي بالتفصيل قبل أي شيء ما تسعى له من الموسم والأهداف المحددة وما ستوفره لفعل ذلك".

وارتبط اسم مورينيو بتدريب عدة أندية مثل إنتر، بايرن ميونخ، وليون في الموسم المقبل.