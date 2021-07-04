مورينيو: الأنانية هي مشكلتي مع رونالدو

جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لروما والأسبق لريال مدريد يكشف مشكلته مع كريستيانو رونالدو.

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لريال مدريد الإسباني والحالي لروما الإيطالي عن مشكلته مع مواطنه كريستيانو رونالدو.

جاء هذا في تصريحات نقلها الكاتب البرتغالي جواو جابرييل صديق مورينيو في كتابه الجديد، حيث أكد أن الأمر كان يرتبط بشكل وثيق بالأنانية.

ما الذي قاله مورينيو عن رونالدو؟!

وقال مورينيو: "لدي مشكلة مع هؤلاء اللاعبين الذين يتمحور كل شيء لديهم حول أنفسهم، هؤلاء الذين تتداخل أهدافهم الخاصة مع أهداف الفريق، ذلك يجعل العمل معقدًا".

وأضاف: "كنا في الدقيقة الأخيرة من مواجهة فالنسيا وبعد أن تعادلنا في آخر مواجهتين فقد كريستيانو رونالدو الكرة بعد محاولة للمراوغة وكادت تتحول لهدف فينا".

وأكمل: "أخبرته إنه بعد التعادل في مواجهتين على التوالي الفوز بهدفين نظيفين يختلف عن الفوز بهدفين لهدف، ولم يعجبه ما قلته".

وأنهى كلماته: "لا أحب كلمة انتقاد، أفضل كلمة تدريب وتوجيه، أنا أقود الفريق وأصحح الأمور، لا أنتقد لاعبي فريقي، لكن بالنسبة لبعضهم ستكون تلك الأمور انتقادات".

ما الذي قاله مورينيو عن مسيرته؟

صرح مورينيو: "لقد كنت ضحية لنفسي، ولو كنت أستطيع تكرار الأمر من جديد لكنت تجنبت تلك الأشياء".

وأضاف: "لقد حققت الانتصار تلو الآخر، وكان الأمر يبدو كأن عدم الفوز ستكون نهاية العالم، وقتها كان ذلك فشل بالنسبة لي، وذلك ليس صحيح".

ما هي أرقام رونالدو تحت قيادة مورينيو؟

رونالدو عمل تحت قيادة مورينيو في ريال مدريد لمدة ثلاث سنوات قبل أن يرحل البرتغالي لتدريب تشيلسي من جديد.

لعب البرتغالي 164 مباراة تحت قيادة مواطنه في ريال مدريد وسجل 168 هدفًا، وصنع 49 في كل البطولات، وهو الرقم الأفضل له تحت قيادة أي مدير فني في مسيرته كلها، حتى أفضل من أرقامه تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.

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