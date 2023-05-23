مورينيو : اقتربت من المعجزة وهناك مدربون يحلمون بنهائي واحد فقط!

دوري الأبطال لم يكن هدفًا للبرتغالي

أعرب جوزيه مورينيو مدرب روما، عن اختلافه مع تياجو بينتو المدير الرياضي للنادي، حول الهدف الرئيسي للفريق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا.

روما صعد إلى نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية بعد التغلب على ليفركوزن في نصف النهائي، كما يتنافس الفريق على المركز الرابع بالدوري الإيطالي، طمحًا في المشاركة بدوري الأبطال الموسم القادم.

وفي هذا السياق قال مورينيو في تصريحات صحفية:"من قال إن دوري الأبطال كان هدفًا لروما؟ أنا بالتأكيد لم أفعل ذلك لأنني لا أحاول بيع الهواء الساخن، لم أتحدث أبدًا عن أن روما كان مرشحًا للتواجد بمراكز دوري الأبطال".

وأضاف:"الشيء الوحيد الذي أقاتل من أجله هو نهائي الدوري الأوروبي، هناك مدربون ولاعبون وأندية يلعبون نهائيًا أوروبيًا واحدًا في حياتهم ويشعرون بأنهم محظوظون، نحن نلعب مباراتنا النهائية الثانية على التوالي، هذا الموسم سيكون تاريخيًا بالنسبة لي بغض النظر عن أي شيء يحدث".

وعن تصريحات بينتو:"هذه مشكلته، نحن أصدقاء وعلاقتنا قوية للغاية، ومن الممكن أن يكون لدينا بعض الآراء المختلفة، يمكننا كتابة التاريخ ونريد الاستمرار في ذلك، لكن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد إنفاق 7 ملايين يورو في سوق الانتقالات فهذا الإنجاز يتخطى كتابة التاريخ ويشبه المعجزة".

وعندما تم سؤال مورينيو عن إمكانية رحيله عن روما في الصيف انسحب من المؤتمر الصحفي قائلًا:"وداعًا، سأحصل على إجازة لمدة يومين وأحتاج إلى ركوب الطائرة".

يذكر أن روما يحتل المركز السادس بجدول الدوري الإيطالي بـ60 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع بترتيب المسابقة.