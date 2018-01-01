مورينو يهاجم كلوب ويطلب الرحيل في يناير

المدافع الإسباني يشعر بالغضب الشديد للمعاملة التي يلقاها من المدرب الألماني في ليفربول

هاجم ألبرتو مورينو ظهير أيسر نادي ليفربول الإنجليزي، مدربه يورجن كلوب بسبب عدم الحصول على الفرصة الكافية هذا الموسم.

صاحب الـ26 عاماً انضم للريدز قادماً من إشبيليه، ولكن مشواره انهار مع الفريق الإنجليزي بسبب الإصابات.

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مورينو يتبقى 6 أشهر على نهاية عقده مع ليفربول، ووفقاً لتصريحاته فإنه على أعتاب الرحيل عن الريدز في يناير القادم.

وقال الإسباني:"في الحقيقة أشعر بإحباط شديد، أفعل كل شيء من أجل الفريق وأعتقد أنني استحق الفرصة بعد العودة من الإصابة".

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وأضاف:"الوضع طبيعي مثل بعض اللاعبين الآخرين، ولكني لست راضياً عن الطريقة التي يتم التعامل بها معي".

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وتابع:"فكرت في العودة لإسبانيا، لشعوري بالضيق من الجو البارد هنا، ولكني لا أعلم عن طبيعة الأندية المهتمة بضمي، ولكني منفتحاً لسماع العروض المحتملة في يناير".

جدير بالذكر أن مورينو ظهر في 4 مباريات فقط مع ليفربول هذا الموسم بجميع البطولات.