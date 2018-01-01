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موريلو: جئت لأفضل فريق في العالم

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FC Barcelona
تعرف على تصريحات مدافع برشلونة الجديد القادم من فالنسيا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عبّر جيسون موريلو، مدافع فالنسيا المعار لبرشلونة، عن سعادته بالانضمام لأفضل فريق في العالم ورغبته في إثبات قدراته.

موريلو انضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري مع خيار أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو.

وقال الكولومبي في تصريحات عقب الانضمام للنادي الكتالوني: "سعيد بارتدائي قميص أفضل فريق في العالم وسأحاول الاستمتاع بفترتي هنا وإثبات أحقيتي باللعب مع برشلونة".

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وتابع: "لقد كان حلمًا وتحقيق. جئت لبرشلونة لأجل مساعدة الفريق بكل الطرق الممكنة ولن أتوقف عن التفاني في مساعدة زملائي".

واختتم: "سوف أحاول الاستمتاع بهذه الفترة. أنا امتلك السرعة والقوة وكذلك ذكي ولدي ما أقدمه لهذا النادي".

وكان برشلونة اضطر للتعاقد مع مدافع بعد إصابة صامويل أومتيتي وتوماس فيرمالين.

موريلو هو ثاني كولومبي في برشلونة بعد ييري مينا وجاء خطة مؤقتة لرغبة برشلونة ضم ماتياس دي ليخت في الصيف المقبل.

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