مورا: واجهتنا مشاكل أمام برايتون ولا يوجد وقت للاحتفالات

توتنهام حول تأخره إلى فوز على حساب برايتون

اعترف لوكاس مورا، لاعب وسط توتنهام بأن فريقه كان يعاني من بعض المشاكل في الشوط الأول من مباراة برايتون ولكنه نجح في تداركها ولعب بأسلوبه في الشوط الثاني.

وشارك مورا في فوز فريقه، بهدفين لهدف على حساب برايتون في إطار مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب البرازيلي في تصريحات عقبت اللقاء: "يا لها من مباراة، لقد كانت مباراة صعبة للغاية، نحن سعداء بالفوز بها كنا في أشد الحاجة لذلك الفوز".

وواصل: "أنا سعيد بالشوط الثاني من المباراة، لقد كانت لدينا بعض المشاكل في الشوط الأول، برايتون فريق قوي حقاً".

وتابع: "في الشوط الثاني تمكنا من اللعب بطريقتنا واستعدنا ثقتنا بأنفسنا، نحن بحاجة إلى أن نؤمن بأننا نريد الفوز".

وأكمل: "في اعتقادي أننا قمنا بهذا الأمر في الشوط الثاني، أهم شيء هو تحقيق الفوز لا يوجد وقت للاحتفال نحن بحاجة إلى النقاط القادمة ستكون مباراة صعبة ولكن سنكون مستعدين لها".

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ويستعد توتنهام لمواجهة نوريتش سيتي مساء السبت القادم، في إطار مباريات الجولة الـ 20 من البريميرليج.

جدير بالذكر أن سبيرز يحتل المركز الخامس من جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.