مورا: هاري كين أسطورة للدوري الإنجليزي

هاري كين أحد أساطير البريميرليج بشهادة زميله في توتنهام

قال النجم البرازيلي لوكاس مورا إن هاري كين يساعده كثيرًا منذ أن انضم إلى صفوف توتنهام مؤكدًا أنه أحد أساطير البريميرليج في الوقت الحالي.

وكان لوكاس مورا قد انضم إلى توتنهام خلال سوق الانتقالات الشتوية للعام 2018 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وظل كين باستمرار بين أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الستة الماضية التي لعبها بقميص السبيرز، حيث فاز بالحذاء الذهبي الإنجليزي في مناسبتين.

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وحول تأثير كين على توتنهام، قال لوكاس مورا إنه يستفيد كثيرًا من مزاملة هاري كين حيث يتعلم منه الكثير من الأشياء ويأخذ مشورته كثيرًا.

وأضاف: "بالنسبة لي، هاري كين هو بالفعل أسطورة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي، لا يحتاج إلى المزيد من السنوات ليكتسب هذا اللقب"

وتابع: "جودته في تسجيل الأهداف لا تصدق وصناعتها كذلك وتحركاته المميزة، يستطيع التسجيل بالقدم اليمنى واليسرى. إنه قوي للغاية ويسدد بقوة شديدة"

وأردف: "هو شخص متحمس دائمًا ولاعب تنافسي للغاية ويريد الفوز في كل حصة تدريبية وكل مباراة، وقد دفعني ذلك كثيرًا لأكون لاعبًا أفضل"

وأكمل: "في الوقت الذي لا أبذل فيه قصارة جهدي فإنه يمتعض ويطلب مني التحسن ويشكو من عدم اهتمامي بالتدريبات، هذا جعلني لاعبًا أفضل"

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يذكر أن لوكاس مورا قد حصل على تقدير كبير مع توتنهام بعد الهاتريك الذي سجله في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام أياكس الهولندي.