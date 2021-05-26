مورايس يفجر مفاجأة عن مستقبله مع نادي الهلال

ما هو موقف مورايس من الاستمرار مع الهلال؟

كشف البرتغالي جوزيه مورايس، المدير الفني لفريق نادي الهلال، عن مستقبله مع فريقه، وذلك بعد اقتراب انتهاء عقده مع الزعيم، بنهاية الموسم الحالي.

الهلال برئاسة فهد بن نافل، تعاقد مع مورايس بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي، بدلًا من البرازيلي روجيرو ميكالي، وذلك بسبب سوء نتائج الأخير.

ما هو مصير مورايس مع الهلال؟

وقال مورايس خلال تصريحات لصحيفة "أبولا" البرتغالية: "عقدي سينتهي مع نادي الهلال، ولا يوجد أي مؤشرات حول تجديد عقدي حتى الآن، ولا أعلم أين سأذهب".

المدرب البرتغالي تابع: "أعلم جيدًا أنني أمتلك صفات جيدة كمدرب، ولكن هناك مدربين أفضل مني بكثير لقيادة فريق بجحم نادي الهلال خلال الفترة القادمة".

وألمح مورايس خلال تصريحاته، إلى أن إدارة الهلال لا ترغب في استمراره للموسم القادم، وأنه سيرحل بنهاية عقده، على أن يتعاقد الزعيم مع مدرب جديد.

ماذا قال مورايس عن نادي الهلال؟

وقال المدرب جوزيه مورايس عن نادي الهلال: "أمتلك لاعبين مميزين في الهلال، فهم يمكنهم تسجيل الفارق والقدرة على تغيير الفريق بطريقة سريعة، وتحقيق بطولة الدوري كان أمرًا صعبًا".

وواصل: "أعرف بعض لاعبي الهلال، أبرزهم البيروفي أندريه كاريلو، وذلك عندما كنت أدرب نادي بارنسلي في إنجلترا، وأعرف أيضًا الأرجنتيني لوسيانو فييتو، عندما كان يلعب مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهذا ما ساعدني".

واستطرد قائلًا: "معرفتي ببعض لاعبي الهلال، ساعدني لتكوين علاقة جيدة معهم بسرعة كبيرة، وهو ما ساعدني في مهمتي".

ماذا قدم مورايس مع الهلال؟

بالرغم من المدة القليلة التي يتولى فيها مورايس تدريب نادي الهلال، إلا وأن المدرب البرتغالي استطاع قيادة الزعيم لتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

واستطاع مورايس استعادة جزء كبير من مستوى لاعبي نادي الهلال، ولكن يبدو وأن إدارة الزعيم لديها رغبة في إسناد المهمة لمدرب جديد.

من هم المرشحون لتدريب فريق الهلال؟

وتتحرك إدارة الهلال خلال الوقت الحالي، للاتفاق مع مدرب أجنبي جديد يقود تدريب الزعيم، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن الهلال تواصل بالفعل مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق شاختار الأوكراني.

الهلال يتفاوض مع كاسترو، والذي اقترب من الرحيل عن شاختار بنهاية الموسم الحالي، حيث تجرى المفاوضات حاليًا لإقناع المدرب بتدريب الزعيم.

كما أكدت تقارير صحفية برتغالية، على أن الهلال يسعى للتعاقد مع المدرب سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق بورتو، براتب سنوي 8 ملايين يورو.

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