موراتي: مباراة الإنتر وبرشلونة مثل النهائي

يثق في أنطونيو كونتي وفي قدرته على تأمين التأهل للنيراتزوري..

يرى ماسيمو موراتي، مالك الإنتر السابق، أن مباراة النيراتزوري أمام برشلونة هي دائمًا مثل المباريات النهائية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ثقته الكبيرة في المدرب أنطونيو كونتي وفي الفريق الحالي وقدرتهم على بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج الإنتر إلى تحقيق الفوز على برشلونة عندما يستقبله على ملعب الجيوزيبي مياتزا، مساء الثلاثاء، من أجل التأهل إلى دور الـ16، مستغلًا بذلك الهزيمة التي مُنيّ بها منافسه بوروسيا دورتموند الجولة الماضية على يد البلوجرانا في الكامب نو.

موراتي في تصريحات صحفية تحدث عن المباراة وقال "إنتر وبرشلونة هي مباراة دائمًا ما تكون مميزة، يرجع ذلك إلى التاريخ والهيبة والجودة العالية للفريقين. تبدو المباراة وكأنها نهائي، لا أحد يريد أن يفشل، ولكنني أتوقع مباراة كبيرة من الإنتر.".

كما أضاف "يجب أن يدخل الإنتر بهدف واحد وهو الفوز، يجب ألا نفكر كثيرًا في مباراة دورتموند، يجب أن نحقق الفوز وألا نضيع وقتنا في حساب الخيارات المتاحة أمامنا.".

هالاند يحذر ليفربول: ليس لدينا شيء لنخسره

برشلونة ضمن الوصول إلى الدور المقبل منذ الجولة المقبلة، وسيدخل المباراة على الأرجح بالفريق الثاني لإراحة نجومه، وليس أدل على ذلك من استبعاد المدرب إرنستو فالفيردي لنجم البرسا الأول ليونيل ميسي.

كما استطرد موراتي مُعربًا عن ثقته في كونتي "برشلونة سيلعب من أجل الفوز، ولكنني أثق تمامًا في كونتي. أنا حقًا أحب إنتر الحالي، فالفريق يمتلك مدربًا رائع ولاعبين رائعين، ولكن العقلية هي التي تُحدث الفرق حقًا.".

وأتم "واليوم بفضل الثقافة التي جلبها كونتي ألا وهي العمل والتضحية بكل شيء، جميع لاعبي الإنتر على استعداد للتضحية بأنفسهم في سبيل الفريق.".

جديرٌ بالذكر أن موراتي كان شاهدًا على الإنجاز الأبرز للإنتر في 2010، عندما حقق الفريق تحت إمرة المدرب التاريخي جوزيه مورينيو الثلاثية التاريخية، وقد كان للإنتر جولتين من أروع ما يكون مع برشلونة في نصف النهائي دوري الأبطال حينها.