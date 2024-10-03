أعلن انتقاله إلى بلدته .. ألفارو موراتا يتهم "العُمدة" بانتهاك خصوصيته!

ميلان وإنتر أقحما في الخلاف!

دخل ألفارو موراتا مهاجم ميلان في خلاف وجدال علني مع ماركو بالاريني عُمدة مدينة كوربيتا التابعة لبلدية ميلانو شمال إيطاليا، حيث اتهمه بانتهاك خصوصيته.

المهاجم الإسباني قرر الانتقال للعيش في منزل يقع في مدينة كوربيتا بعد انضمامه إلى ميلان قادمًا من أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، ولكن خططه تلك أفسدت تمامًا بواسطة عُمدة المدينة.

العُمدة أعلن علنًا عبر السوشيال ميديا أن موراتا سيكون أحد قاطني بلدته، حيث كتب "البطل هو مواطنا الجديد، إنه مهاجم ميلان الذي يُنهي انتقاله إلى منزله الجديد في بلدتنا. أنا من مشجعي إنتر لكني أرحب بألفارو موراتا بكل سرور في عائلتنا الكبيرة كوربيتا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك الخطوة من جانب المسؤول البارز أشعلت ثورة غضب موراتا، الذي وصف ما فعله العُمدة بانتهاك الخصوصية، وأضاف عبر إنستجرام "عزيزي العُمدة، شكرًا لك لانتهاك خصوصيتي. لحُسن الحظ أنا لا أمتلك أشياءً ثمينة، كنزي الوحيد هم أطفالي الذين أزعجت سلامتهم".

أضاف "ظننت أن بلدية كوربيتا قد تضمن لي بعض الخصوصية، ولكن بدلًا من ذلك أجد نفسي مضطرًا للانتقال من المنزل فورًا لأن المسؤولين يجهلون استخدام السوشيال ميديا وحماية المواطنين".

الأغرب في القصة كان رد العُمدة السريع على منشور موراتا، حيث نشر صورة لشعار إنتر، الفريق الذي يُشجعه، وكتب موجهًا رسالة إلى مهاجم ميلان "وداعًا".