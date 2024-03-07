"المرة المقبلة سأضع وجوههم" .. زوجة موراتا تتعرض لموقف محرج بسبب أتلتيكو مدريد

الإيطالية غاضبة

انفجرت أليشي كامبيلو، زوجة نجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا، بعد تعرضها للتحرش اللفظي من مشجع، وروت تفاصيل الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الإيطالية عبر حسابها على إنستجرام إن بسبب هؤلاء الأشخاص أصبحت تخاف أن تغادر المنزل وذكرت أن شخص قام بسبها هي وأطفالها لكونهم ينتمون للفريق الآخر، وأنها تتعجب أن رجل في منتصف العمر يسب أطفال وامرأة لهذا السبب.

وأضافت كامبيلو أنها شعرت بالأسف لعدم التقاط صورة وجه الشخص لتنشره وتجعله يشعر بالخجل، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لمثل هذه المواقف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت كامبيلو أن من الآن ستبدأ في تصوير وجوههم حتى يتعرضوا للفضح أمام الجميع، وأرفقت مع كلامها صورة للشخص الذي اتهمته بالإساءة لها وأطفالها من ظهره وهو يحمل حقيبة.