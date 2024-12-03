صورة تعكس تغير الأوضاع

بعد اتهامات عنيفة بالخيانة وحديث عن الانفصال بشكل رسمي، ظهرت صورة لألفارو موراتا مع زوجته أليس كامبيلو لتقلب الطاولة تمامًا.

الثنائي أعلن عن الانفصال في شهر أغسطس الماضي بعد سلسلة من التكهنات، حيث قالت كامبيلو مؤخرًا إن هذا القرار جاء بالاتفاق بينهما، مع الحفاظ على حالة الاحترام التبادل بينهما من أجل أطفالهم الأربعة، كما نفت وجود أي خيانة.

وبعد هذا الإعلان، عاش الزوجان مرحلة أخرى من انفصالهما أطلقت عليه الصحافة الإيطالية اسم "الحرب الباردة" أو "جدار برلين"، بسبب توقفهما عن متابعة بعضهما البعض على شبكات التواصل الاجتماعي، مع ظهور حالة من عدم التفاهم في العلن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم كل ذلك، كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن عودة مهاجم ميلان إلى زوجته، بعدما التقطت الكاميرات صورة لهما في شوارع منطقة بريرا في ميلانو.

وقضى موراتا مع زوجته هذا اليوم العائلي برفقة أطفالهما، مستفيدين من حصول المهاجم الإسباني على إجازة، تزامنًا مع ذوبان الجليد بينهما، بقيام كل منهما بمتابعة الآخر، بالإضافة لترك رسائل متبادلة تؤكد عودة العلاقة إلى طبيعتها من جديد.

يذكر أن موراتا البالغ من العمر 32 سنة، نجح في تسجيل 4 أهداف مع ميلان خلال الموسم الحالي، وقام بصناعة هدفين في 14 مباراة لعبها بقميص الفريق الإيطالي بكل البطولات.