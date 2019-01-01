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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

موراتا: أشكر كلاً من ساعدني على الانتقال لأتليتيكو مدريد

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تصريحات المهاجم الإسباني عقب تقديمه بشكل رسمي كلاعب لأتليتيكو قادماً من تشيلسي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعرب ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي المنتقل حديثاً إلى أتليتيكو مدريد، عن سعادته بالعودة مرة أخرى لنادي طفولته.

موراتا سبق وأن لعب بأكاديمية أتليتيكو في مراحل سنية صغيرة، قبل أن يشق طريقه مع الغريم التقليدي ريال مدريد.

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صاحب الـ26 عاماً قرر العودة مرة أخرى لأتليتيكو، في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم مع بند الشراء بـ55 مليون يورو.

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وقال المهاجم الإسباني عقب تقديمه بشكل رسمي:"سعيد جداً وفخور بالانتقال لأتليتكو وأشكر كلاً من ساعدني".

وأضاف:"أشكر كل المسؤولين لمجهوداتهم لجلبي إلى هنا ولا أطيق الانتظار للتدرب مع زملائي الجدد".

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ومن الُمقرر أن يرتدي موراتا القميص رقم 22 مع فريقه الجديد وحتى نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن موراتا كان زميلا لكوكي صانع ألعاب أتليتيكو الحالي في أكاديمية النادي الإسباني.

 

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