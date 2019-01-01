موراتا: أشكر كلاً من ساعدني على الانتقال لأتليتيكو مدريد

تصريحات المهاجم الإسباني عقب تقديمه بشكل رسمي كلاعب لأتليتيكو قادماً من تشيلسي

أعرب ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي المنتقل حديثاً إلى أتليتيكو مدريد، عن سعادته بالعودة مرة أخرى لنادي طفولته.

موراتا سبق وأن لعب بأكاديمية أتليتيكو في مراحل سنية صغيرة، قبل أن يشق طريقه مع الغريم التقليدي ريال مدريد.

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صاحب الـ26 عاماً قرر العودة مرة أخرى لأتليتيكو، في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم مع بند الشراء بـ55 مليون يورو.

وقال المهاجم الإسباني عقب تقديمه بشكل رسمي:"سعيد جداً وفخور بالانتقال لأتليتكو وأشكر كلاً من ساعدني".

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ماذا تطلقون على هذه الطريقة في التسجيل بلهجتكم 🤔



( 🎥 : IG\realmadrid) pic.twitter.com/8VPIc5aIAh — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019

وأضاف:"أشكر كل المسؤولين لمجهوداتهم لجلبي إلى هنا ولا أطيق الانتظار للتدرب مع زملائي الجدد".

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ومن الُمقرر أن يرتدي موراتا القميص رقم 22 مع فريقه الجديد وحتى نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن موراتا كان زميلا لكوكي صانع ألعاب أتليتيكو الحالي في أكاديمية النادي الإسباني.