"أتمنى أن كل شيء على ما يُرام" .. مودريك يحاول تجاوز أزمة المنشطات بالتواجد في السعودية

مشجع لتشيلسي نشر صورة معه

شوهد الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك في المملكة العربية السعودية، وهو يحاول تخطي الصدمة التي يمر بها حاليًا بخصوص إيقافه بتهمة تعاطي المنشطات.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن مودريك لاعب تشيلسي تم إيقافه مؤقتًا بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية للمادة المحظورة ميلدونيوم الشهر الماضي، في الوقت الذي أصر فيه اللاعب على براءته وقام بقبول التحقيقات، مقدمًا عينة أخرى لاختبارات التأكيد.

ووسط كل هذا الجدل، ذهب مودريك إلى مدينة الرياض السعودية، وهو يستعد لدعم مواطنه أوليكساندر أوسيك بطل الوزن الثقيل في الملاكمة، ضد البريطاني تايسون فيوري، في المواجهة المقرر إقامتها بينهما اليوم، السبت، 21 ديسمبر 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر أحد مشجعي صورة لمودريك على وسائل التواصل الاجتماعي وزعم أن اللاعب قال له:"أتمنى أن يكون كل شيء على ما يُرام".

Instagram (@sirshargi)

وكان إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي قد أعلن دعمه الكامل لمودريك، وقال إنه يثق بشكل كامل في براءة اللاعب، معربًا عن حزنه تجاه إيقاف اللاعب بشكل مؤقت.

ومن المقرر أن يغيب صاحب الـ23 سنة عن مباراة تشيلسي المقبلة ضد إيفرتون، غدًا، الأحد، في الدوري الإنجليزي، وسيتعين عليه الانتظار لحين وصول نتيجة عينة التأكيد.